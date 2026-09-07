Osmani: Po përgatitemi për seancën konstituive të 9 shtatorit
Deputetja e LDK-së, Vjosa Osmani, ka deklaruar se Grupi Parlamentar i kësaj partie është mbledhur për përgatitjet lidhur me vazhdimin e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, e cila pritet të mbahet më 9 shtato. Osmani ka folur para mbledhjes së Grupit Parlamentar të LDK-së, ku pritet të diskutohet për vazhdimin e seancës konstituive dhe…
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Deputetja e LDK-së, Vjosa Osmani, ka deklaruar se Grupi Parlamentar i kësaj partie është mbledhur për përgatitjet lidhur me vazhdimin e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, e cila pritet të mbahet më 9 shtato.
Osmani ka folur para mbledhjes së Grupit Parlamentar të LDK-së, ku pritet të diskutohet për vazhdimin e seancës konstituive dhe qëndrimet e partisë për këtë proces.
“I kemi përgatitje e zakonshme, për këtë jemi mbledhur (përgatitje e seancës konstituive). Pasi ta përfundojmë këtë takim do të deklarohemi”, tha ajo.