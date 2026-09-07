Kroacia publikon listën e lojtarëve për Nations League, veterani Modric i ftuar

Kombëtarja e Kroacisë ka publikuar listën e futbollistëve për ndeshjet e ardhshme të UEFA Nations League. Trajneri i ri i kroatëve, Slaven Biliç, ka bërë publike përzgjedhjen e tij, ku bie në sy edhe emri i veteranit Luka Modric,. “Ai është ende lojtari më i qëndrueshëm. Mbrëmë ishte lojtari më i rëndësishëm i Milanit. Nuk…

Sport

07/09/2026 12:48

Kombëtarja e Kroacisë ka publikuar listën e futbollistëve për ndeshjet e ardhshme të UEFA Nations League.

Trajneri i ri i kroatëve, Slaven Biliç, ka bërë publike përzgjedhjen e tij, ku bie në sy edhe emri i veteranit Luka Modric,.

“Ai është ende lojtari më i qëndrueshëm. Mbrëmë ishte lojtari më i rëndësishëm i Milanit. Nuk po flasim për arritjet e dikurshme, ai është ai lojtar edhe tani. Sezonin e kaluar u përfshi në formacionin më të mirë të Serie A”, tha Biliç.

Pjesëmarrja e Modricit në listë vjen në një kohë kur kishte pasiguri nëse mesfushori do të vazhdonte apo do t’i jepte fund karrierës me përfaqësuesen kroate.

Kroacia në ndeshjet e ardhshme do të përballet me Çekinë, Spanjën në dy raste dhe Anglinë.

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