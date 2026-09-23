Osmani në Nju Jork flet për demokracinë dhe të drejtat e njeriut

Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka mbajtur fjalimin e hapjes në sesionin e dedikuar demokracisë dhe të drejtave të njeriut, në kuadër të Samitit Vjetor të Clinton Global Initiative në New York. Osmani ka thënë se në një kohë kur demokracia dhe të drejtat themelore po sfidohen në shumë vende të botës, diskutime të tilla…

Lajme

23/09/2026 19:26

Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka mbajtur fjalimin e hapjes në sesionin e dedikuar demokracisë dhe të drejtave të njeriut, në kuadër të Samitit Vjetor të Clinton Global Initiative në New York.

Osmani ka thënë se në një kohë kur demokracia dhe të drejtat themelore po sfidohen në shumë vende të botës, diskutime të tilla janë më të rëndësishme se kurrë.

Postimi i plotë:

Në kuadër të Samitit Vjetor të Clinton Global Initiative, pata nderin të mbaja fjalimin e hapjes në sesionin e dedikuar demokracisë dhe të drejtave të njeriut.

Përderisa demokracia dhe të drejtat themelore po sfidohen në shumë vende të botës, diskutime të tilla janë më të rëndësishme se kurrë. Sepse demokracia nuk është vetëm një sistem institucionesh; është besimi se çdo njeri meriton të jetojë me dinjitet, liri dhe të drejtë për ta përcaktuar të ardhmen e tij.

Mbrojtja e këtyre vlerave kërkon guxim, unitet dhe veprim. Dhe mbi të gjitha, kërkon që të mos e marrim kurrë lirinë, demokracinë dhe të drejtat e njeriut si të mirëqena.

Falënderoj ish Presidentin Bill Clinton dhe ish Sekretaren e Shtetit Hillary Clinton për ftesën.

Artikuj të ngjashëm

September 23, 2026

Nesër seanca e radhës për vrasjen e rreshterit Muhamet Lika në Kaçanik

September 23, 2026

Kusari-Lila priti ambasadorin e ri të Francës, diskutohet për bashkëpunimin ekonomik...

September 23, 2026

Djali i heroit Idriz Rrecaj, njofton se e pamja për babanë...

September 23, 2026

4 tetori i jep fund mandatit të Haxhiut si U.D. Presidente,...

September 23, 2026

Trump: Zyrtarët amerikane dhe iranianë zhvilluan bisedime në kuadër të OKB-së...

September 23, 2026

Nafta bie nën 100 dollarë pas bisedimeve Trump-Iran

Lajme të fundit

Nesër seanca e radhës për vrasjen e rreshterit Muhamet Lika në Kaçanik

Kusari-Lila priti ambasadorin e ri të Francës, diskutohet...

Djali i heroit Idriz Rrecaj, njofton se e...

4 tetori i jep fund mandatit të Haxhiut...