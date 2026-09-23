Nuk ka rëndësi mosha, Ronaldo do të luajë nesër nga minuta e parë ndaj Uellsit

Sulmuesi i Kombëtares së Portugalisë, Cristiano Ronaldo pritet që nesër të jetë nga minuta e parë ndaj Uellsit. Lajmin e ka konfirmuar trajneri, Jorge Jesus. “Ai është simboli ynë”, u shpreh Jorge në konferencë për media. Kujtojmë që Portugalia nesër luan ndaj Uellsit, ndeshjen e vlefshme për UEFA Nations League.

Sport

23/09/2026 19:02

Sulmuesi i Kombëtares së Portugalisë, Cristiano Ronaldo pritet që nesër të jetë nga minuta e parë ndaj Uellsit.

Lajmin e ka konfirmuar trajneri, Jorge Jesus.

“Ai është simboli ynë”, u shpreh Jorge në konferencë për media.

Kujtojmë që Portugalia nesër luan ndaj Uellsit, ndeshjen e vlefshme për UEFA Nations League.

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