Ora 19:00, mbyllen qendrat e votimit në Kosovë
Lajme
Në të gjitha qendrat e Kosovës, tanimë janë mbyllur qendrat e vendvotimeve.
Në 38 komuna gjithsej në Kosovë veçse ka përfunduar mundësia e votimit. Që nga ora 07:00 deri në ora 19:00 në të gjitha qendrat e Kosovës kanë qenë të hap ura qendrat e votimit për zgjedhjet lokale.
Pas kësaj, pritet që Komisioni Qendror Zgjedhor më pas të nis edhe publikimin e rezultateve preliminare.
Po ashtu në ora 19:00 pritet edhe publikimi i rezultateve në bazë të exit-polleve./Lajmi.net/