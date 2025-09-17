Obama paralajmëron krizë politike pas vrasjes së Charlie Kirk
Ish-Presidenti i SHBA-së, Barack Obama, ka paralajmëruar për një “krizë politike të llojit që nuk e kemi parë më parë” pas vrasjes së Charlie Kirk.
Në një aktivitet në Pensilvani të martën, Obama tha se nuk e njihte Kirk dhe nuk pajtohej me shumë nga pikëpamjet e tij, por e quajti vrasjen “të tmerrshme dhe një tragjedi”.
Ai kritikoi vërejtjet e Donald Trump ndaj kundërshtarëve të tij politikë dhe vuri në dukje presidentët e mëparshëm republikanë, të cilët, tha ai, theksonin unitetin kombëtar në momente tensioni të lartë, raportojnë mediat amerikane.
Në përgjigje, Shtëpia e Bardhë e quajti Obamën “arkitektin e përçarjes politike moderne”.
Kirk, 31 vjeç, vdiq nga një plagë e vetme me armë zjarri ndërsa fliste në Universitetin e Luginës së Utahut në Orem më 10 shtator.
Të martën, Tyler Robinson, 22 vjeç, u akuzua zyrtarisht për vrasjen e Kirkut, vepra penale me armë dhe akuza të tjera. Prokurorët thanë se do të kërkonin dënimin me vdekje.
Prokurori i Qarkut të Utahut, Jeffrey Gray, tha se Robinson kishte dërguar mesazhe me tekst ku thuhet se thoshte se e qëlloi Kirkun sepse “i kishte ardhur në majë të hundës urrejtja e tij”.
Para se Robinson të kapej, aleatët kryesorë të Trumpit ia hodhën fajin për vrasjen aktivistëve të krahut të majtë dhe retorikës nga ligjvënësit demokratë dhe mbështetësit e tyre.
Prokurorja e Përgjithshme Pam Bondi ka sugjeruar që administrata do të marrë masa të ashpra kundër “gjuhës së urrejtjes” – megjithëse nuk ka një ligj specifik në SHBA për gjuhën e urrejtjes. Zëvendëspresidenti JD Vance ka udhëhequr thirrjet për të ekspozuar njerëzit që festuan ose miratuan vrasjen e Kirkut ose ishin kritikë ndaj tij pas vrasjes së tij.