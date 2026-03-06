“Nuk ka pasur marrëveshje për mandat të dytë” – E konfirmon “pahiri” deputetja e VV-së që nuk e kanë pasur plan ta nominojnë përsëri Osmanin

Deputetja e Lëvizja Vetëvendosje, Arbëreshë Kryeziu-Hyseni, ka deklaruar se në marrëveshjen politike të vitit 2021 nuk ka ekzistuar ndonjë zotim që Vjosa Osmani të mbështetet automatikisht edhe për një mandat të dytë në krye të shtetit. Duke folur në emisionin Debat Plus, ajo tha se pretendimet se një gjë e tillë është paraparë në marrëveshje…

Lajme

06/03/2026 22:49

Deputetja e Lëvizja Vetëvendosje, Arbëreshë Kryeziu-Hyseni, ka deklaruar se në marrëveshjen politike të vitit 2021 nuk ka ekzistuar ndonjë zotim që Vjosa Osmani të mbështetet automatikisht edhe për një mandat të dytë në krye të shtetit.

Duke folur në emisionin Debat Plus, ajo tha se pretendimet se një gjë e tillë është paraparë në marrëveshje nuk qëndrojnë, transmeton lajmi.net.

“Nuk e mbaj mend që në marrëveshjen e vitit 2021 të kemi thënë se do të ketë edhe një mandat tjetër pas pesë vjetësh… Zyra e Presidentes po thirret në shumëçka që në fakt nuk ekziston askund”, u shpreh Kryeziu-Hyseni.

Ajo theksoi se, pavarësisht kësaj, partitë e tjera politike nuk kanë treguar gatishmëri për ta mbështetur Osmanin. Sipas saj, Partia Demokratike e Kosovës e kishte kundërshtuar që në fillim, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës nuk kishte dhënë ndonjë garanci të qartë për mbështetje.

Kryeziu-Hyseni gjithashtu krahasoi mënyrën se si Osmani është trajtuar në dy partitë politike ku ka vepruar.

“Në kohën kur LDK e kishte vendosur Osmanin me numrin 86 në listën zgjedhore dhe madje ia mbyllte dyert duke mos e lejuar të merrte pjesë në organet e partisë, LVV ia hapi dyert zonjës Osmani, sepse na ka bashkuar një kauzë shumë e madhe”, deklaroi ajo.

Sipas deputetes së shumicës, pikërisht gjatë bashkëpunimit me Vetëvendosjen, Osmani arriti kulmin e mbështetjes elektorale.

“Me LVV, Osmani u bë politikania më e votuar në Kosovë, u zgjodh kryetare e Kuvendit dhe më pas presidente”, shtoi Kryeziu-Hyseni./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

March 6, 2026

Trump paralajmëron ndryshime në Kubë: Do të bjerë shumë shpejt –...

March 6, 2026

Murati tenton të arsyetohet, ia vë fajin opozitës që VV nuk...

March 6, 2026

Matoshi ua ndalon qytetarëve komentet, sulmon Osmanin: Kurre nihere nuk the...

March 6, 2026

Sulm masiv amerikano-izraelit në rajonin Ilam të Iranit – goditi mbi...

March 6, 2026

Trump përjashton mundësinë për marrëveshje me Iranin: Asgjë përveç dorëzimit pa...

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

Trump paralajmëron ndryshime në Kubë: Do të bjerë...

Murati tenton të arsyetohet, ia vë fajin opozitës...

Matoshi ua ndalon qytetarëve komentet, sulmon Osmanin: Kurre...

Ndërtesa shumëkatëshe në Rrugën C kthehet në simbol...