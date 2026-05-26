Nuk ka lëndim serioz, Messi i gatshëm për Kupën e Botës

Në ndeshjen e fundit me Inter Miamin, Lionel Messi pësoi një lëndim muskular. Por, është konfirmuar se lëndimi nuk është serioz dhe ai do jetë i gatshëm për Kupën e Botës me Kombëtaren e Argjentinës. Lajmin e ka konfirmuar edhe gazetari Fabrizio Romano, i cili thotë se lëndimi nuk ishte serioz. Messi dhe Argjentina fillimisht…

Sport

26/05/2026 11:01

Në ndeshjen e fundit me Inter Miamin, Lionel Messi pësoi një lëndim muskular.

Por, është konfirmuar se lëndimi nuk është serioz dhe ai do jetë i gatshëm për Kupën e Botës me Kombëtaren e Argjentinës.

Lajmin e ka konfirmuar edhe gazetari Fabrizio Romano, i cili thotë se lëndimi nuk ishte serioz.

Messi dhe Argjentina fillimisht do t’i luajnë dy ndeshje miqësore, ndaj Hundurasit dhe Islandës.

Dhe më pas, në Kupën e Botës do jenë në të njëjtin grup me Austrinë, Algjerinë dhe Jordaninë.

Artikuj të ngjashëm

May 26, 2026

Trajneri i ri i Manchester Cityt nënshkruan kontratën trevjeçare

May 25, 2026

Muriqi në garë me Yamalin dhe Mbappen për çmimin si “Lojtari...

May 25, 2026

Dalin në shitje biletat për ndeshjen Kosovë – Andorrë

May 25, 2026

“Dy persona humbën jetën”, Petrit Kllokoqi flet për sfidat në rrugën...

Lajme të fundit

Delegacioni i kongresistëve në Preshevë: Ka probleme reale...

Kongresistët amerikanë në Preshevë, takojnë Këshillin Kombëtar Shqiptar

Aksident i rëndë në Belgjikë, treni përplaset me autobusin e shkollës

Tërnava: Kurbani na kujton se njeriu fiton vlerë...