Nuk ka lëndim serioz, Messi i gatshëm për Kupën e Botës
Në ndeshjen e fundit me Inter Miamin, Lionel Messi pësoi një lëndim muskular.
Por, është konfirmuar se lëndimi nuk është serioz dhe ai do jetë i gatshëm për Kupën e Botës me Kombëtaren e Argjentinës.
Lajmin e ka konfirmuar edhe gazetari Fabrizio Romano, i cili thotë se lëndimi nuk ishte serioz.
Messi dhe Argjentina fillimisht do t’i luajnë dy ndeshje miqësore, ndaj Hundurasit dhe Islandës.
Dhe më pas, në Kupën e Botës do jenë në të njëjtin grup me Austrinë, Algjerinë dhe Jordaninë.