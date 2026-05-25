Dalin në shitje biletat për ndeshjen Kosovë – Andorrë

Sport

25/05/2026 20:12

Federata e Futbollit e Kosovës ka njoftuar se kanë dalë në shitje biletat për ndeshjen Kosovë – Andorrë, që zhvillohet më 7 qershor në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë.

Ndeshja ndaj Andorrës, e cila fillon në ora 20:00, është miqësore.

Për tribunat veriore e jugore, çmimi i biletës është 10 euro. Për tribunën në lindje bileta kushton 20 euro, ndërsa për perëndim 30 euro. Biletat VIP kushtojnë 100 euro.

“Dardanët” do të luajnë miqësore edhe më 31 maj në Pragë ndaj Çekisë.

Kosova më 31 mars e humbi rastin që të kualifikohej në Kupën e Botës 2026 pasi u mposht në finale të plejofit nga Turqia me rezultatin 1:0.

Selektori i Kosovës, Franco Foda, të hënën e publikoi listën e futbollistëve të ftuar për ndeshjet miqësore.

