Aksident i rëndë në Belgjikë, treni përplaset me autobusin e shkollës
Disa persona u vranë pas një përplasje të një treni me një autobus shkolle në Buggenhout të Belgjikës, të martën, sipas raportimeve të Reuters. Forca të forta të shërbimeve të emergjencës kanë shkuar me nxitim në vendin e aksidentit, i cili ndodhi afërsisht në orën 08:15 të mëngjesit, në një kryqëzim rrugor.
Disa persona u vranë pas një përplasje të një treni me një autobus shkolle në Buggenhout të Belgjikës, të martën, sipas raportimeve të Reuters.
Forca të forta të shërbimeve të emergjencës kanë shkuar me nxitim në vendin e aksidentit, i cili ndodhi afërsisht në orën 08:15 të mëngjesit, në një kryqëzim rrugor.
Shkaqet e sakta mbeten nën hetim, megjithatë, sipas raporteve fillestare, kalimi ishte i mbyllur në kohën e përplasjes.
Sipas kompanisë së menaxhimit të hekurudhave, Infrabel, pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë se barrierat ishin të ulura dhe semaforët ishin të kuq në kohën e incidentit .
“Ende nuk e dimë se si ndodhi aksidenti. Ky është objekt hetimi nga policia dhe zyra e prokurorit”, tha ajo, duke shtuar se autoritetet po bashkëpunonin plotësisht me hetimin.
Përplasja ndodhi rreth një kilometër larg stacionit të trenit Buggenhout. Sipas njoftimeve, shoferi aktivizoi frenën e emergjencës, por nuk mundi ta parandalonte përplasjen pasi treni kishte filluar tashmë procesin e ngadalësimit.
Megjithatë, ka edhe dëme në infrastrukturën hekurudhore, siç theksoi zëdhënësi i Infrabel, “kjo është gjëja e fundit që na shkon ndërmend. Mendimet tona janë me viktimat dhe familjet e tyre”.