Kongresistët amerikanë në Preshevë, takojnë Këshillin Kombëtar Shqiptar
Kongresistët amerikanë kanë mbërritur në Luginën e Preshevës.
Takimin e parë e kanë zhvilluar në Këshillin Kombëtar Shqiptar, me deputetin Shaip Kamberi, kryetarin e KKSH-se Enkel Rexhepi dhe nënkryetarin e komunës, Ragmi Mustafen.
Çështja e diskriminimit të shqiptarëve nga Serbia është diskutuar edhe në Kongresin Amerikan.
Shqiptarët atje ankohen për diskrimin në punësim e pasivizim të adresave.
Serbia ka bllokuar edhe fondet e Qeverisë së Kosovës të ndara për Luginë e Preshevës
Pas përfundimit të vizitës në Luginë të Preshevës kongresitët amerikanë të martëm do të jenë edhe në Kosovë./Lajmi.net/