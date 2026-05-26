Tërnava: Kurbani na kujton se njeriu fiton vlerë kur di të ndajë nga vetja për të tjerët

26/05/2026 11:47

Myftiu i Bashkësisë Islame Naim Tërnava, ka dhënë mesazhin e tij me rastin e Kurban Bajramit.

Në urimin e Tërnavës drejtuar qytetarëve, bëri thirrje për dashuri, unitet dhe solidaritet.

“Kjo festë bartë në vete edhe simbolikën e Kurbanit, një akt i lartë bindjeje dhe sakrifice dhe Zotin e madhërishëm. Kurbani, na kujton se njeriu fiton vlerë kur di të ndajë nga vetja për të tjerët, kur ndihmon nevojtarin kur afron zemrat dhe forcon solidaritetin mes njerëzve”, deklaroi Tërnava në mesazhin e tij.

“Zoti i madhërishëm thotë: “Me të vërtetë ne të kemi dhënë ty begati të shumta, andaj falu vetëm për Zotin tënd dhe prej Kurban””, shtoi ai.

“Të nderuar vëllezër e motra, sot më shumë se kurrë kemi nevojë t’i ruajmë traditat tona më të mira, të forcojmë familjen si themel të shoqërisë dhe të kultivojmë respektin, dashurinë dhe kujdesin për njëri-tjetrin”, theksoi kreu i BIK-ut.

Ai theksoi se “Kurban Bajram është festë që bashkon gjenerata dhe që hap dyert e zemrës”.

