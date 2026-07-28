Publikohet audio-incizimi, premtime për punësime në këmbim të votës kundër Abdixhikut

Një audio-incizim është publikuar mbrëmjen e së martës duke shpërfaqur përçarjen e thellë brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës në prag të mbledhjes së Kuvendit të partisë, ku pritet të votohet për shkarkimin e Lumir Abdixhikut. Gentrit Syla, një zyrtar i Komunës së Prishtinës dëgjohet në audio-incizim duke i premtuar një vend pune gruas së një…

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28/07/2026 22:20

Një audio-incizim është publikuar mbrëmjen e së martës duke shpërfaqur përçarjen e thellë brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës në prag të mbledhjes së Kuvendit të partisë, ku pritet të votohet për shkarkimin e Lumir Abdixhikut.

Gentrit Syla, një zyrtar i Komunës së Prishtinës dëgjohet në audio-incizim duke i premtuar një vend pune gruas së një delegati të partisë.

Në audi-incizimin e publikuar nga Dukagjini, Syla merr premtimin nga shefi i asamblistëve të LDK-së në Prishtinë, Egzon Pacolli, për punësimin e gruas së delegatit të LDK-së, identiteti i të cilit nuk është bërë i ditur.

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