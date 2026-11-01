Një person gjendet pa shenja jete në Pejë – Policia jep detaje
Një person i gjinisë mashkullore është gjetur pa shenja jete sot, rreth orës 11:20, në vendbanimin e tij në rrugën “Mbreti Bardhyl” në Pejë. Rastin e ka konfirmuar për lajmi.net zëdhënësi i Policisë për rajonin e Pejës, Driton Rugova, i cili ka bërë të ditur se vdekja e personit është konstatuar nga personeli mjekësor në…
Lajme
Një person i gjinisë mashkullore është gjetur pa shenja jete sot, rreth orës 11:20, në vendbanimin e tij në rrugën “Mbreti Bardhyl” në Pejë.
Rastin e ka konfirmuar për lajmi.net zëdhënësi i Policisë për rajonin e Pejës, Driton Rugova, i cili ka bërë të ditur se vdekja e personit është konstatuar nga personeli mjekësor në vendin e ngjarjes.
“Për rastin është njoftuar prokurori kujdestar, i cili ka dalë në vendin e ngjarjes. Në konsultim me të, është iniciuar rast ‘Hetimi i vdekjes’, ndërsa trupi i pajetë dërgohet në IML”, ka deklaruar Rugova.
Rasti është duke u trajtuar nga njësitet përkatëse policore, ndërsa hetimet dhe veprimet e tjera procedurale janë në vazhdim.
Deri më tani, nuk janë bërë të ditura detaje të tjera lidhur me rrethanat e vdekjes. /Lajmi.net/