Një nismë qytetare dhe një kandidat i pavarur – sonte mbyllet afati për aplikim të subjekteve të reja politike
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se sonte, më 10 maj, në orën 24:00 do të përmbyllet periudha për subjektet e reja politike, siç janë koalicionet, nismat qytetare dhe kandidatët e pavarur, për të dorëzuar aplikimin online për t'u certifikuar për pjesëmarrje në këto zgjedhje.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se sonte, më 10 maj, në orën 24:00 do të përmbyllet periudha për subjektet e reja politike, siç janë koalicionet, nismat qytetare dhe kandidatët e pavarur, për të dorëzuar aplikimin online për t’u certifikuar për pjesëmarrje në këto zgjedhje.
Zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi, ka treguar për Express se “deri rreth orës 19:00 të ditës së sotme, KQZ ka pranuar aplikimin për certifikim nga 3 koalicionet e njoftuara më herët për këto zgjedhje, 1 nismë qytetare dhe 1 kandidat i pavarur”.
Sipas tij, subjektet e reja që kanë paraqitur aplikimin për certifikim, janë:
– Koalicioni “Lëvizja VETËVENDOSJE!”, i përbërë nga partitë politike Lëvizja Vetëvendosje, Guxo, Alternativa dhe Partia Shqiptare Demokristiane;
– Koaliconi “Koalicija VAKAT”, i përbërë nga partitë politike Demokratska Stranka Bošnjaka dhe Demokratska Stranka Vatan;
– Koalicioni “Ashkalitë e Bashkuar”, i përbërë nga partitë politike Partia e Ashkalinjëve për Integrim, Partia Demokratike e Ashkanlive të Kosovës dhe Lëvizja për Bashkëveprim;
– Nisma qytetare “Složno Pobeđujemo”; dhe
– Kandidati i pavarur Esmir Kasi.
Elezi ka sqaruar se “sipas Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme, partia politike konsiderohet automatikisht e certifikuar, andaj aplikimi për certifkim, i cili do të përmbyllet në mesnatë, vlenë vetëm për subjektet e reja politike, që në këtë rast janë koalicionet, nismat qytetare dhe kandidatët e pavarur”.
Ndërkaq, dy ditë më pas, më 12 maj, sipas KQZ-së do të përmbyllet afati 11-ditor për të gjitha subjektet e reja politike dhe partitë politike për dorëzimin e listave me emrat e kandidatëve për deputetë.