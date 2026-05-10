Abdixhiku publikon fotografi me Osmanin, i bën thirrje qytetarëve: Ne jemi gati – Ejani dhe ju!
Pas përfundimit të tubimit të titulluar “Tubimi i Bashkimt”, kandidati për kryeministër nga LDK-ja ka publikuar foto me ish-presidenten Vjosa Osmani, duke u bërë thirrje qytetarëve që të jenë pjesë e rrugëtimit të tyre. “Ne jemi gati. Ejani dhe ju!”, ka shkruar ndër të tjera Abdixhiku. Postimi i plotë: Qytetarëve të Kosovës, u shtrijmë ftesën…
Postimi i plotë:
Qytetarëve të Kosovës, u shtrijmë ftesën për rrugëtimin që po nisë sot! Të ecim bashkë.
Sepse Republika bëhet kur zgjohet vetëdija e një populli që vendos të mos presë më askënd tjetër për ta bërë vendin e vet më të mirë.
Ne jemi gati. Ejani dhe ju!