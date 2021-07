Dhe, Orinda Huta ka publikuar fotografitë e para të vajzës, shkruan lajmi.net.

Në profilin e saj në Instagram, ajo ka postuar imazhet derisa i ka bërë edhe një dedikim asaj.

“Një jave me ty, nje jave mrekulli, e qe tani mendoj se koha kalon shpejt. Me vjen per te qare sa here te shikoj dhe falënderoj Zotin çdo çast për ketë bekim”, ka shkruar Orinda ndër të tjera.

Ndryshe, ajo bashkë me Turin janë bërë prindër./Lajmi.net/