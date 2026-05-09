Një ditë pasi u raportua se do të jetë kandidat për deputet në listën e PDK-së, deklarohet Remi: Duhet ti largojmë nga politika ata që mbajnë vendin në përçarje

Zyrtari i Partisë Demokratike të Kosovës, Rrustem Mustafa, ka deklaruar se vendi ka nevojë për stabilitet politik, funksionim normal të institucioneve dhe më shumë bashkëpunim në proceset shtetformuese dhe integruese. Përmes një postimi në rrjete sociale, Mustafa kritikoi, sipas tij, politikën që mban vendin në tensione dhe ndasi, duke theksuar se qytetarët meritojnë një qasje…

Lajme

09/05/2026 21:35

Zyrtari i Partisë Demokratike të Kosovës, Rrustem Mustafa, ka deklaruar se vendi ka nevojë për stabilitet politik, funksionim normal të institucioneve dhe më shumë bashkëpunim në proceset shtetformuese dhe integruese.

Përmes një postimi në rrjete sociale, Mustafa kritikoi, sipas tij, politikën që mban vendin në tensione dhe ndasi, duke theksuar se qytetarët meritojnë një qasje tjetër në qeverisje, transmeton lajmi.net.

“Kosova ka nevojë për normalitet, institucione funksionale dhe bashkim në ndërtim e integrim”, ka shkruar ai.

Ai shtoi se është koha për përgjegjësi dhe stabilitet institucional, ndërsa tha se PDK-ja është e gatshme për ndryshim politik.

“Ne jemi gati për ndryshimin që meriton çdo qytetar”, u shpreh Mustafa.

Dje, Rrustem Mustafa u raportua se do të jetë kandidat për deputet në listën e PDK-së./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

May 9, 2026

Figura të rëndësishme të PDK-së bëjnë thirrje që të lejohet rikthimi...

May 9, 2026

Kurti e quan historik aplikimin për antarësim në BE: Kosova sot...

May 9, 2026

Mbi 29 mijë aplikime nga mërgata për votim, KQZ njofton se...

May 9, 2026

Statuja gjigante prej ari e Trumpit përurohet në Florida

May 8, 2026

Pentagoni paralajmëron publikimin e dosjeve për UFO-t dhe jetën jashtëtokësore...

May 7, 2026

Trump i jep afat BE-së deri më 4 korrik për marrëveshjen tregtare

Lajme të fundit

Figura të rëndësishme të PDK-së bëjnë thirrje që...

Kurti e quan historik aplikimin për antarësim në...

Mbi 29 mijë aplikime nga mërgata për votim,...

Ismet Beqiri e konfirmon që nuk do të...