Nisin të shpërndahen protestuesit në Prishtinë

Protestuesit kanë nisur të shpërndahen nga sheshi “Skënderbeu” në Prishtinë, pas tensioneve të krijuara gjatë mbrëmjes mes tyre dhe Policisë së Kosovës. Kreu i OVL-UÇK-së, Hysni Gucati, u ka bërë thirrje protestuesve që të shpërndahen dhe të rikthehen nesër në ora 09:00 për të vazhduar protestën. Pas thirrjes së Gucatit, një pjesë e protestuesve kanë…

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05/10/2026 23:28

Protestuesit kanë nisur të shpërndahen nga sheshi “Skënderbeu” në Prishtinë, pas tensioneve të krijuara gjatë mbrëmjes mes tyre dhe Policisë së Kosovës.

Kreu i OVL-UÇK-së, Hysni Gucati, u ka bërë thirrje protestuesve që të shpërndahen dhe të rikthehen nesër në ora 09:00 për të vazhduar protestën.

Pas thirrjes së Gucatit, një pjesë e protestuesve kanë nisur të largohen nga sheshi.

Protesta e sotme u shoqërua me tensione, përdorim të gazit lotsjellës nga Policia dhe hedhje të mjeteve piroteknike nga protestuesit.

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