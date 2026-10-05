Nisin të shpërndahen protestuesit në Prishtinë
Protestuesit kanë nisur të shpërndahen nga sheshi “Skënderbeu” në Prishtinë, pas tensioneve të krijuara gjatë mbrëmjes mes tyre dhe Policisë së Kosovës. Kreu i OVL-UÇK-së, Hysni Gucati, u ka bërë thirrje protestuesve që të shpërndahen dhe të rikthehen nesër në ora 09:00 për të vazhduar protestën. Pas thirrjes së Gucatit, një pjesë e protestuesve kanë…
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Protestuesit kanë nisur të shpërndahen nga sheshi “Skënderbeu” në Prishtinë, pas tensioneve të krijuara gjatë mbrëmjes mes tyre dhe Policisë së Kosovës.
Kreu i OVL-UÇK-së, Hysni Gucati, u ka bërë thirrje protestuesve që të shpërndahen dhe të rikthehen nesër në ora 09:00 për të vazhduar protestën.
Pas thirrjes së Gucatit, një pjesë e protestuesve kanë nisur të largohen nga sheshi.
Protesta e sotme u shoqërua me tensione, përdorim të gazit lotsjellës nga Policia dhe hedhje të mjeteve piroteknike nga protestuesit.