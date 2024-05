Nisin punimet në rrugën Junik-Rastavic Kryetari i Junikut, Ruzhdi Shehu ka njoftuar se kanë filluar punimet për asfaltimin e rrugës Junik-Rastavic në përputhje me standardet moderne rrugore. Shehu ka bërë të ditur se ky projekt ka rëndësi të jashtëzakonshme sepse rruga Junik-Rastavicë paraqet artieren kryesore me të cilën Juniku lidhet me regjionin e Pejës dhe regjionin e Gjakovës por edhe…