Nis procesi i rinumërimit në Mitrovicë
Në Qendrën e Numërimit në Mitrovicë të Jugut ka nisë procesi i rinumërimit të votave. Prokuroria Themelore në Mitrovicë fillimisht bëri të ditur se ka urdhëruar rifillimin e numërimit të votave në Qendrën e Numërimit në Mitrovicë, pasi e ndërpreu atë nën dyshimet për manipulim. Partia Demokratike e Kosovës ka kërkuar që Mitrovica e Jugut…
Lajme
Në Qendrën e Numërimit në Mitrovicë të Jugut ka nisë procesi i rinumërimit të votave.
Prokuroria Themelore në Mitrovicë fillimisht bëri të ditur se ka urdhëruar rifillimin e numërimit të votave në Qendrën e Numërimit në Mitrovicë, pasi e ndërpreu atë nën dyshimet për manipulim.
Partia Demokratike e Kosovës ka kërkuar që Mitrovica e Jugut të shkojë në rivotim, dy ditë pas përfundimit të balotazhit në këtë komunë. Në PDK thanë të martën se në Mitrovicë të Jugut është përdorur fenomeni i “trenit bullgar” dhe kësisoj është dëmtuar rëndë integriteti i procesit zgjedhor.
Anëtari i Kryesisë së PDK-së, Përparim Gruda, tha të martën se në Mitrovicë të Jugut ka pasur bartje të fletëvotimeve nga një qendër votimi në një qendër tjetër. Sipas tij, kjo nuk ka guxuar të ndodhë, sepse bie ndesh me Ligjin për Zgjedhjet dhe me rregullat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ).
Dje, komisionerët e PDK-së, gjatë procesit të numërimit kanë vërejtur parregullsi si fletëvotime me një numër serik të caktuar, që u takonin një klase votimi, janë gjetur në klasë tjetër, madje edhe në qendra të tjera votimi, prandaj ata kanë alarmuar menjëherë organet e rendit dhe drejtësisë dhe tashmë procesi i numërimit është ndalur.
Pas një urdhri nga Prokuroria, sot komisionerët kishin ndërprerë punën pasi janë vërejtur dallime në numrat serikë të disa fletëvotimeve. Fillimisht është dyshuar për gabime teknike, por janë ngritur edhe pretendime për manipulim të qëllimshëm.