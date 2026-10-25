Një person gjen 54 fishekë në oborrin e shtëpisë në Zveçan, Policia i sekuestron
Një qytetar ka gjetur 54 fishekë në oborrin e shtëpisë së tij në Zveçan, të cilët më pas janë sekuestruar nga Policia e Kosovës. Sipas raportit 24-orësh të Policisë, rasti ka ndodhur më 24 tetor, rreth orës 12:30. “Raportohet se një mashkull kosovar, derisa kishte qenë duke punuar në oborrin e tij, ka gjetur një…
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Një qytetar ka gjetur 54 fishekë në oborrin e shtëpisë së tij në Zveçan, të cilët më pas janë sekuestruar nga Policia e Kosovës.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë, rasti ka ndodhur më 24 tetor, rreth orës 12:30.
“Raportohet se një mashkull kosovar, derisa kishte qenë duke punuar në oborrin e tij, ka gjetur një sasi të municionit”, thuhet në raportin e Policisë.
Njësia policore ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka konstatuar se bëhej fjalë për 54 fishekë të kalibrit 7.62, të cilët janë sekuestruar.
Në konsultim me prokurorin, është iniciuar rasti dhe ai mbetet nën hetime. /Lajmi.net/