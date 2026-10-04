Nis asfaltimi i rrugës “Muharrem Fejza” në Prishtinë

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama, ka njoftuar se ka nisur asfaltimi i rrugës “Muharrem Fejza” në kryeqytet. Rama ka bërë të ditur përmes një postimi se punimet janë duke u zhvilluar në këtë aks rrugor, ndërsa nuk ka dhënë detaje të tjera lidhur me afatet dhe përmasat e projektit. Punimet për asfaltimin e…

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04/10/2026 13:55

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama, ka njoftuar se ka nisur asfaltimi i rrugës “Muharrem Fejza” në kryeqytet.

Rama ka bërë të ditur përmes një postimi se punimet janë duke u zhvilluar në këtë aks rrugor, ndërsa nuk ka dhënë detaje të tjera lidhur me afatet dhe përmasat e projektit.

Punimet për asfaltimin e rrugës synojnë përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe kushteve të qarkullimit për banorët dhe qytetarët që e përdorin këtë rrugë.

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