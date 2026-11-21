Nichi i thotë Jonës “Ti je e dashuruar me Fuegon”, ja reagimi i saj
Një bisedë mes Nichit dhe Jonës është bërë në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5, ku në qendër të diskutimit ishte Fuego. Gjatë bisedës, Nichi e ka ngacmuar Jonën duke i thënë se ajo ka ndjenja për Fuegon. “Shko përqafoje Fuegon… ti përndryshe je e dashuruar në Fuegon”, i tha Nichi-Jonës.
ShowBiz
Një bisedë mes Nichit dhe Jonës është bërë në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5, ku në qendër të diskutimit ishte Fuego.
Gjatë bisedës, Nichi e ka ngacmuar Jonën duke i thënë se ajo ka ndjenja për Fuegon.
“Shko përqafoje Fuegon… ti përndryshe je e dashuruar në Fuegon”, i tha Nichi-Jonës.