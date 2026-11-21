Caktohet data dhe ora e hedhjes së shortit për 1/16 e finales së Kupës së Kosovës
Federata e Futbollit e Kosovës (FFK), përmes Komisionit të Garave, ka njoftuar klubet dhe opinionin sportiv për datën dhe orën e tërheqjes së shortit për fazën e 1/16 së finales së Kupës së Kosovës. Sipas njoftimit të FFK-së, shorti do të hidhet të premten e ardhshme, më 27 nëntor, me fillim nga ora 14:00, në…
Sport
Federata e Futbollit e Kosovës (FFK), përmes Komisionit të Garave, ka njoftuar klubet dhe opinionin sportiv për datën dhe orën e tërheqjes së shortit për fazën e 1/16 së finales së Kupës së Kosovës.
Sipas njoftimit të FFK-së, shorti do të hidhet të premten e ardhshme, më 27 nëntor, me fillim nga ora 14:00, në selinë e federatës në Prishtinë.
Në këtë fazë të garës do të marrin pjesë skuadrat e Superligës, Ligës së Parë dhe Ligës së Dytë.
Ndërkaq, ekipet që triumfojnë në përballjet e kësaj faze do të sigurojnë kualifikimin në 1/8 e finales së Kupës së Kosovës.