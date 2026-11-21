Arlinda mohon se e përdori UÇK-në në diskutim: Mundemi më fol për Gjykatën Speciale
Arlinda ka reaguar ndaj akuzave të banorëve se e kishte përdorur UÇK-në gjatë diskutimit për patriarkatin, ku kishte thënë se gratë janë viktimat më të mëdha të luftës. Ajo ka mohuar se e ka përdorur UÇK-në në diskutimin e saj, duke sqaruar se kishte folur për luftën dhe se banorët e kishin permebdur UÇK-në. “Për…
ShowBiz
Arlinda ka reaguar ndaj akuzave të banorëve se e kishte përdorur UÇK-në gjatë diskutimit për patriarkatin, ku kishte thënë se gratë janë viktimat më të mëdha të luftës.
Ajo ka mohuar se e ka përdorur UÇK-në në diskutimin e saj, duke sqaruar se kishte folur për luftën dhe se banorët e kishin permebdur UÇK-në.
“Për arsye se burrat dalin dhe luftojnë në mal, ti e ke futur UÇK-në. Unë kam folur për luftën botërore, u kry lufta e UÇK-së, mundesh me fol për Gjykatën Speciale, për fatkeqësinë që ka ndodhur atje me çlirimtarët tanë”, ka thënë Arlinda.