Ngjarja e rëndë në Durrës, djali godet me sëpatë prindërit

Një ngjarje e rëndë është regjistruar mbrëmë në Manëz të Durrësit, ku një djalë ka qëlluar me sëpatë prindërit e tij, duke i lënë të plagosur. Çifti është transportuar me urgjencë drejt spitalit të Durrësit, ku po merr kujdesin mjekësor. Ndërkohë, policia ka ndërhyrë në vendngjarje dhe ka bërë të mundur ndalimin e autorit të…

Lajme

07/11/2026 10:02

Një ngjarje e rëndë është regjistruar mbrëmë në Manëz të Durrësit, ku një djalë ka qëlluar me sëpatë prindërit e tij, duke i lënë të plagosur. Çifti është transportuar me urgjencë drejt spitalit të Durrësit, ku po merr kujdesin mjekësor.

Ndërkohë, policia ka ndërhyrë në vendngjarje dhe ka bërë të mundur ndalimin e autorit të dyshuar, i cili është djali i çiftit. Burime nga policia i thanë ABC News se i riu dyshohet se ka probleme të shëndetit mendor.

Ende nuk dihen rrethanat dhe motivet që kanë çuar në këtë ngjarje të rëndë brenda familjes.

Ndërkohë, pritet që në vijim të ketë më shumë detaje mbi gjendjen shëndetësore të dy të plagosurve dhe rrethanat në të cilat ka ndodhur sulmi. Policia po vijon hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes.

Artikuj të ngjashëm

November 7, 2026

Prattipati takohet me komandantin e KFOR-it, në fokus siguria dhe stabiliteti...

November 7, 2026

Studentët rikthehen në protestë, kërkojnë dorëheqjen e Edi Ramës pas mbi...

November 7, 2026

Si do të funksiokojë çështja e konfiskimit të patentëshoferit pas vendimit...

November 7, 2026

Trump jep lajmin e shumëpritur: Jemi në bisedime me Iranin

November 6, 2026

Italia pritet të gjobisë rëndë shoferët që vozisin tepër ngadalë në...

November 6, 2026

Nafta drejt rënies më të madhe që nga pandemia, shpresat për...

Lajme të fundit

Prattipati takohet me komandantin e KFOR-it, në fokus...

Studentët rikthehen në protestë, kërkojnë dorëheqjen e Edi...

Si do të funksiokojë çështja e konfiskimit të...

Kledja në gjendje jo të mirë emocionale, shpërthen në lot