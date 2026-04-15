Nga zero në një qendër globale çmimesh: 90 ditët e para të Binance në financën tradicionale
Në më pak se 90 ditë, Binance ka ndërtuar një treg të ri për derivatet e financës tradicionale mbi infrastrukturën kripto, duke kaluar nga lansimi fillestar në një kulm ditor prej 7.6 miliardë dollarësh vetëm në tregtimin e arit.
Gjatë tremujorit të parë të vitit 2026, kjo kategori e re, pra qasja kripto në derivatet e financës tradicionale, ka kaluar nga faza fillestare në aktivitet të qëndrueshëm tregtimi me miliarda dollarë brenda pak javësh.
Rritja ka qenë e pazakontë për nga ritmi. Tregtimi i metaleve nisi me rreth 1.5 milion dollarë volum ditor dhe, brenda 90 ditësh, arriti në 7.6 miliardë dollarë në ditën kulmore, ose rreth 5,000 herë më shumë. Kjo rritje nuk u kufizua vetëm te ari dhe argjendi, por u shtri edhe te energjia dhe aksionet, duke krijuar një mjedis shumëklasësh ku përdoruesit mund të shprehin pikëpamjet e tyre makroekonomike në një platformë të vetme. Kjo tregon se infrastruktura kripto po bëhet gjithnjë e më e aftë të mbështesë aktivitet financiar të vazhdueshëm në shkallë globale.
Përmasat e këtij zhvillimi kuptohen më qartë kur aktiviteti i Binance krahasohet me tregjet kryesore ku formohen çmimet. Në kulmet ditore të aktivitetit, ari arriti rreth 7.6 miliardë dollarë, ose afërsisht 3% deri në 8% të volumit të COMEX. Argjendi arriti rreth 6.4 miliardë dollarë, ose 10% deri në 21% të aktivitetit në COMEX. Në tregjet e naftës, WTI dhe Brent janë ende në fazat e hershme, me nga rreth 1% të volumit të NYMEX dhe ICE. Te aksionet, disa listime të veçanta si CRCL arritën afërsisht 10% deri në 12% të aktivitetit të bursës kryesore, ndërsa TSLA dhe MSTR mbetën më poshtë. Blogu thekson se në metalet e çmuara, dhe sidomos në argjend, Binance ka hyrë tashmë në një shkallë aktiviteti që krahasohet me qendra të rëndësishme globale të likuiditetit.
Një pjesë kyçe e kësaj historie është tregtimi i vazhdueshëm 24 orë në ditë. Ndryshe nga bursat tradicionale, që punojnë me orare të kufizuara, Binance mbetet aktive gjatë gjithë kohës. Kjo do të thotë se aktiviteti tregtar vazhdon edhe gjatë zhvillimeve gjeopolitike ose publikimeve makroekonomike, pavarësisht zonës kohore. Sipas blogut, në shumë raste periudhat me aktivitet të lartë kanë ndodhur pikërisht kur tregjet tradicionale kanë qenë të mbyllura, duke bërë që çmimet e formuara në këto orare të ndikojnë më pas në pritjet e tregut kur bursat klasike rihapen. Në këtë kuptim, formimi i çmimeve po bëhet më i vazhdueshëm dhe më global.
Zgjerimi i këtyre produkteve ka ardhur në një moment kur komoditetet janë shfaqur si klasa e aseteve me performancën më të fortë në vitin 2026. Sipas artikullit, Brent është rritur me rreth 80% që nga fillimi i vitit, ndërsa WTI me rreth 100%, në një kohë kur treguesit kryesorë të aksioneve kanë mbetur pas. Në këtë kontekst, qasja në metalet dhe tregjet e energjisë përmes një platforme të vetme ka mbështetur jo vetëm aktivitetin tregtar, por edhe adoptimin më të gjerë të këtyre produkteve. Blogu nënvizon gjithashtu se përfshirja e aseteve si ari apo nafta zgjeron mënyrën se si ndërtohen portofolat, sepse këto asete reagojnë ndaj faktorëve makroekonomikë dhe gjeopolitikë që nuk ndjekin domosdoshmërisht ciklet e kriptos.
Paralelisht, kjo lëvizje po zhvillohet krah për krah me zgjerimin e aseteve të botës reale në blockchain. Vlera e aseteve on-chain të kategorisë RWA ka kaluar 27 miliardë dollarë, ndërsa pjesa e BNB Chain ka arritur në 3.4 miliardë dollarë, me rritje 35.8% vetëm në muajin e fundit. Sipas Binance, ajo që e dallon këtë pozicionim është bashkëjetesa e dy shtresave brenda të njëjtit aplikacion: derivatet e centralizuara të financës tradicionale dhe qasja direkte në tokenët on-chain të RWA. Në praktikë, kjo do të thotë se përdoruesit mund të kalojnë nga ekspozimi ndaj arit, naftës ose aksioneve te asetet e tokenizuara pa ndërruar platformë.
Në përfundim, të dhënat nga 90 ditët e para sugjerojnë se infrastruktura kripto tashmë mund të mbështesë tregtim të vazhdueshëm dhe shumëklasësh në shkallë globale. Në metalet e çmuara, Binance ka arritur nivele likuiditeti që krahasohen me tregje të rëndësishme rajonale, ndërsa energjia dhe aksionet po ndjekin një trajektore të ngjashme. Drejtimi i përgjithshëm, sipas blogut, tregon drejt një shtrese financiare shumëklasëshe ku dallimi mes tregjeve tradicionale dhe atyre kripto bëhet gjithnjë e më i vështirë për t’u ndarë.