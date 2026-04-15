Bajqinofci: Opozita të propozojë emër për president, s’ka vota pa kandidat konkret

15/04/2026 22:13

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Mefail Bajqinofci, ka deklaruar se opozita duhet të dalë me një emër konkret për president, duke kundërshtuar idenë e dhënies së votave pa një kandidat të qartë.

Ai në Debat Plus tha se nuk ka praktikë politike që deputetët të japin nënshkrime apo vota pa e ditur se për kë po votojnë.

“E para askund në botë nuk ka marrëveshje bllanko që mund ti japë nënshkrimet apo votat deputetëve pa emër. Këta kanë kërkuar ju duhet më na dhënë edhe nënshkrimet edhe me na votu, emrin në ua tregojmë. Nuk mundesh me votu dikë kur nuk e dinë se kush është, këtë vetëm PDK e bën”, ka deklaruar ai.

Sipas tij, ka emra brenda opozitës, konkretisht në PDK, që Lëvizja Vetëvendosje nuk do t’i mbështeste, por shtoi se ekzistojnë edhe figura të tjera që mund të jenë të pranueshme për votim.

Megjithatë, ai nuk përmendi emra konkretë.

“Po nuk ka askund marrëveshje politike në botë që duhet me ua dhënë nënshkrimet e votat pa e ditë kë do ta votojmë. Ka emra në PDK që LVV nuk do ti votonte. Por ka edhe persona që janë edhe që mund të jenë figura që mund t’i votojmë, por nuk të japë emra”, ka deklaruar ai.

Artikuj të ngjashëm

April 15, 2026

Spahiu: Marrëveshja për poste me LVV-në do ta dobësonte LDK-në, ministrat...

April 15, 2026

Gruda: I duam dy emra për president sepse nuk i besojmë Albin Kurtit

April 15, 2026

Policia ndalon kontrabandë me 150 shpezë në rrugën Preshevë–Gjilan

April 15, 2026

Punëtori 48-vjeçar humb jetën në vendin e punës në Shtime

April 15, 2026

Meloni dhe Zelensky takohen në Romë, kryeministrja italiane: Mbështetja për Ukrainën...

April 15, 2026

Magyar do të pezullojë transmetimin e lajmeve në mediat shtetërore: Përhapën...

Lajme të fundit

Spahiu: Marrëveshja për poste me LVV-në do ta...

Arbeloa: Gjyqtari e prishi ndeshjen

Gruda: I duam dy emra për president sepse nuk i besojmë Albin Kurtit

Arsenali ia del të kualifikohet në gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve