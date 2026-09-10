Nga VV e konfirmojnë se po e bllokojnë konstituimin e Kuvendit: S’kemi votë për Çitakun dhe Shalën, mosvotimi është mjet politik

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Arbër Rexhaj, ka deklaruar se mosvotimi i nënkryetarëve të Kuvendit po përdoret si mjet politik. Duke folur në Debat Plus, Rexhaj tha se Kujtim Shala nga LDK dhe Vlora Çitaku nga PDK, nuk kanë votën e LVV-së për postet e nënkryetarëve. “Mos votimi i nënkryetarëve është mjet politik. Kujtim Shala nuk…

Lajme

10/09/2026 21:45

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Arbër Rexhaj, ka deklaruar se mosvotimi i nënkryetarëve të Kuvendit po përdoret si mjet politik.

Duke folur në Debat Plus, Rexhaj tha se Kujtim Shala nga LDK dhe Vlora Çitaku nga PDK, nuk kanë votën e LVV-së për postet e nënkryetarëve.

“Mos votimi i nënkryetarëve është mjet politik. Kujtim Shala nuk ka votë në LVV. Dhe për këtë e dini pse… sepse është arrtit një marrëveshje mund. Atë ditë kur e kam pa jam gëzu. E kam pas një lloj euforie, që megjithatë u bë diçka mirë. Ka qenë shpresë për Kosovën. Por, i kam parë Avdullah Hotin, Kujtim Shalën, emra që i njoh edhe i respektoj. Pra duke e bërë garën brenda LDK-së dhe duke e shfrytëzuar kontekstin politik aktual për mua nuk është në rregull… as për Vlora Çitakun nuk kemi votë”, tha Rexhaj.

Kuvendi i Kosovës dështoi të përfundojë konstituimin pas zgjedhjes së Albulena Haxhiut në krye të tij me 62 vota. Procesi ngeci te zgjedhja e pesë nënkryetarëve, ndërsa seanca është shtyrë për të premten.

Artikuj të ngjashëm

September 10, 2026

Nga fjalia “populli serb” te kandidatët për nënkryetar të LDK-së e...

September 10, 2026

Arrestohen tre persona në Prishtinë për drogë, armë dhe manipulim me prova

September 10, 2026

Gazeta gjermane FAZ: Durimit të BE-së me Serbinë i erdhi fundi...

September 10, 2026

Rutte i NATO-s paralajmëron: Veprimet vetëm sa forcojnë vendosmërinë për të...

September 10, 2026

​Sondazhi: 11 shtatori mbetet ngjarja historike më e rëndësishme për amerikanët...

September 10, 2026

Marta Kos pas varrimit të Mlladiqit: BE-ja duhet të rishqyrtojë nëse...

Lajme të fundit

Nga fjalia “populli serb” te kandidatët për nënkryetar...

Arrestohen tre persona në Prishtinë për drogë, armë dhe manipulim me prova

Gazeta gjermane FAZ: Durimit të BE-së me Serbinë...

Shqipe Selimi: Toka nuk do t’i mbaj ata...