KFOR dhe institucionet e Kosovës inspektojnë deponinë e eksplozivëve në Gllarevë

Forcat EOD të KFOR-it nga kontingjenti rumun kanë zhvilluar një inspektim të sigurisë në një objekt civil për ruajtjen e eksplozivëve në afërsi të Gllarevës. Inspektimi u krye në bashkëpunim me inspektorët e Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM) dhe Departamentit për Siguri Publike të Ministrisë së Punëve të Brendshme. KFOR-i tha se…

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10/09/2026 22:42

Forcat EOD të KFOR-it nga kontingjenti rumun kanë zhvilluar një inspektim të sigurisë në një objekt civil për ruajtjen e eksplozivëve në afërsi të Gllarevës.

Inspektimi u krye në bashkëpunim me inspektorët e Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM) dhe Departamentit për Siguri Publike të Ministrisë së Punëve të Brendshme.

KFOR-i tha se aktiviteti është pjesë e bashkëpunimit të vazhdueshëm me institucionet vendore, me synim forcimin e sigurisë dhe krijimin e një mjedisi të sigurt për të gjithë qytetarët në Kosovë.

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