​Garë për 100 MW energji nga era në Kosovë, këta janë tre ofertuesit

Ministria e Ekonomisë ka përmbyllur fazën e dorëzimit të ofertave në kuadër të Ankandit të Parë të Erës, me kapacitet të synuar prej 50 deri në 100 megavat (MW). Në këtë proces kanë dorëzuar ofertat e tyre tre ofertues të kualifikuar nga Gjermania, Kosova, Franca dhe Turqia. Ofertuesit janë Konsorciumi “Notus Energy GMBH” dhe “Stublla…

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10/09/2026 20:49

Ministria e Ekonomisë ka përmbyllur fazën e dorëzimit të ofertave në kuadër të Ankandit të Parë të Erës, me kapacitet të synuar prej 50 deri në 100 megavat (MW).

Në këtë proces kanë dorëzuar ofertat e tyre tre ofertues të kualifikuar nga Gjermania, Kosova, Franca dhe Turqia.

Ofertuesit janë Konsorciumi “Notus Energy GMBH” dhe “Stublla Energy LLC”, nga Gjermania dhe Kosova; “Akuo Energy SAS”, nga Franca; “GÜRİŞ İnşaat ve Mühendislik AS”, nga Turqia.

Ministrja në detyrë e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, ka thënë se pranimi i ofertave shënon përmbylljen e një etape të rëndësishme të procesit të parë konkurrues për kapacitete të energjisë nga era.

Ajo ka bërë të ditur se në javët në vijim do të bëhet vlerësimi i ofertave për të verifikuar përmbushjen e kërkesave ligjore, administrative dhe teknike.

Vetëm ofertat që përmbushin këto kritere do të kalojnë në fazën e vlerësimit financiar, ku fitues do të shpallet ofertuesi që ofron çmimin më të ulët.

Sipas Ministrisë së Ekonomisë, përmes këtij ankandi synohet mobilizimi i investimeve private, rritja e kapaciteteve vendore të prodhimit të energjisë dhe forcimi i sigurisë së furnizimit përmes diversifikimit të burimeve energjetike.

Ankandi është mbështetur nga partnerë ndërkombëtarë, përfshirë Korporatën Ndërkombëtare Financiare (IFC), si këshilltare e transaksionit, me mbështetjen e Qeverisë së Gjermanisë dhe Qeverisë së Luksemburgut përmes LuxDev.

Ministria ka njoftuar se vlerësimi do të zhvillohet në përputhje me kriteret dhe procedurat e përcaktuara, duke respektuar parimet e konkurrencës, transparencës dhe trajtimit të barabartë të ofertuesve.

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