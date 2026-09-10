Arrestohen tre persona në Prishtinë për drogë, armë dhe manipulim me prova

Sektori i Hetimeve të Kryeqytetit, në bashkëpunim me njësitë tjera policore, ka zhvilluar një operacion në Prishtinë, ku janë arrestuar tre persona të dyshuar për shit-blerje të paautorizuar të substancave narkotike, armëmbajtje pa leje dhe manipulim me prova. Sipas Policisë, arrestimet erdhën pas një pune hetimore dhe operative për identifikimin e të dyshuarve. Pas intervistimit…

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10/09/2026 21:47

Sektori i Hetimeve të Kryeqytetit, në bashkëpunim me njësitë tjera policore, ka zhvilluar një operacion në Prishtinë, ku janë arrestuar tre persona të dyshuar për shit-blerje të paautorizuar të substancave narkotike, armëmbajtje pa leje dhe manipulim me prova.

Sipas Policisë, arrestimet erdhën pas një pune hetimore dhe operative për identifikimin e të dyshuarve.

Pas intervistimit dhe në koordinim me Prokurorin e Shtetit, dy prej të arrestuarve janë dërguar në mbajtje.

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