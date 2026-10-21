Nga përpjekjet për bashkim te negociatat me Kurtin, periudha e Hamzës në krye të PDK-së
Bedri Hamza nuk e pati të vështirë të sigurojë votat për t’u zgjedhur në krye të Partisë Demokratike të Kosovës, por sfidat e drejtimit të partisë nuk përfunduan me votimin e 17 nëntorit 2025. Pas dorëheqjes së Memli Krasniqit, Hamza mori drejtimin e PDK-së në Konventën e 12-të zgjedhore, pa kundërkandidat, transmeton lajmi.net. Përveç mbështetjes…
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Bedri Hamza nuk e pati të vështirë të sigurojë votat për t’u zgjedhur në krye të Partisë Demokratike të Kosovës, por sfidat e drejtimit të partisë nuk përfunduan me votimin e 17 nëntorit 2025.
Pas dorëheqjes së Memli Krasniqit, Hamza mori drejtimin e PDK-së në Konventën e 12-të zgjedhore, pa kundërkandidat, transmeton lajmi.net.
Përveç mbështetjes së delegatëve, ai mori edhe përkrahjen publike të paraardhësit të tij, i cili e kishte bërë të qartë se do ta mbështeste kandidaturën e tij.
Nënkryetari Enver Hoxhaj, megjithatë, nuk mori pjesë në votim, duke kritikuar procesin e zgjedhjes.
Në fjalimin e tij të parë si kryetar, Hamza premtoi bashkim të strukturave partiake, hapje ndaj qytetarëve dhe përfshirje më të madhe të të rinjve në vendimmarrje.
Ai synonte që PDK-ja të rikthehej në pozitën e forcës kryesore politike në vend.
Pajtimi brenda partisë, një nga sfidat e para
Një nga çështjet me të cilat u përball që në fillim ishte raporti mes figurave të rëndësishme të PDK-së. Ramiz Lladrovci dhe Sami Lushtaku kishin pasur përplasje politike, ndërsa Hamza u angazhua që këto mospajtime të mos e dëmtonin organizimin dhe rezultatin e partisë.
Në nëntor të vitit 2025, ai shprehte bindjen se PDK-ja mund ta maksimizonte votën dhe të synonte udhëheqjen e Qeverisë së Kosovës. Hamza e shihte unitetin si parakusht për ta kthyer partinë në pushtet, ndërsa përpjekjet për afrimin e figurave të saj vazhduan edhe në muajt pasues.
Dy palë zgjedhje, PDK-ja mbetet e dyta
Hamza e mori drejtimin e partisë në një periudhë të ngarkuar politike, me zgjedhjet parlamentare si sprovën e parë të madhe të udhëheqjes së tij.
Në zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025, PDK-ja siguroi 20.19 për qind të votave dhe 22 ulëse në Kuvendin e Kosovës. Rezultati e mbajti atë në vendin e dytë, por nuk ia mundësoi arritjen e objektivit për ta udhëhequr qeverinë e ardhshme.
Edhe në zgjedhjet e 7 qershorit 2026, partia nën drejtimin e Hamzës përfundoi e dyta, me 19.44 për qind të votave dhe sërish me 22 deputetë. Krahasuar me zgjedhjet e dhjetorit, PDK-ja pësoi rënie në përqindjen e votave, ndërsa numri i mandateve mbeti i njëjtë.
Kështu, në dy proceset zgjedhore gjatë drejtimit të tij, Hamza arriti ta ruante PDK-në si forcën e dytë parlamentare, por pa e përmbysur epërsinë e Lëvizjes Vetëvendosje.
Nga gara zgjedhore te negociatat për presidentin
Pas konstituimit të Kuvendit, Hamza u përfshi në përpjekjet për të gjetur një zgjidhje politike për zgjedhjen e presidentit të ri. Ai zhvilloi takime me kryetarin e Vetëvendosjes, Albin Kurti, në një kohë kur vendi përballej me afate kushtetuese dhe rrezikun e zgjedhjeve të reja.
Megjithatë, negociatat nuk ishin të lehta. PDK-ja e kushtëzoi gatishmërinë për të diskutuar çështjen e presidentit me miratimin e ndryshimeve në Ligjin për Dhomat e Specializuara, të njohura si Gjykata Speciale.
Hamza këmbënguli se çështja e ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës duhej të trajtohej përpara interesave partiake. Pas negociatave, palët arritën marrëveshje për procedimin e ndryshimeve ligjore dhe zgjedhjen e presidentit, duke shmangur përplasjen e menjëhershme politike për këtë çështje.
Vendimi i Hagës dhe fundi i drejtimit të tij
Një zhvillim i rëndësishëm për Hamzën erdhi më 16 shtator 2026, kur Dhomat e Specializuara në Hagë shpallën aktgjykimin ndaj ish-krerëve të UÇK-së. Hamza kishte shpresuar se pas këtij momenti do të krijoheshin rrethanat që drejtimin e PDK-së t’ua kthente figurave të saj historike, përfshirë Hashim Thaçin dhe Kadri Veselin, të cilët ndodhen në Hagë.
Megjithatë, zhvillimet nuk shkuan sipas pritjeve të tij. Pas një periudhe pa dalje publike, Hamza u paraqit më 21 tetor 2026 për të njoftuar dorëheqjen e parevokueshme nga pozita e kryetarit të PDK-së.
Ai tha se vendimi i hap rrugë një procesi të ri zgjedhor brenda partisë, ku anëtarësia do të vendosë për udhëheqjen e ardhshme. Hamza theksoi gjithashtu se largimi nga drejtimi nuk nënkupton largimin nga PDK-ja, duke shprehur gatishmërinë për të vazhduar të jetë pjesë e saj.
Kështu, rrugëtimi i Hamzës në krye të PDK-së zgjati më pak se një vit. Ai e mori drejtimin me premtimin për unitet, reformim dhe rikthim në pushtet, e përfundoi mandatin pasi partia ruajti vendin e dytë në dy palë zgjedhje, ndërsa vendi kaloi nëpër negociata të vështira për institucionet dhe zhvillime të rëndësishme që lidhen me procesin e Hagës./lajmi.net/