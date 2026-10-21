Baton Haxhiu: Besoj se Uran Ismaili do të zgjidhet kryetar i PDK-së, gara do të jetë mes tij dhe Enver Hoxhajt
Analisti Baton Haxhiu ka deklaruar se beson që Uran Ismaili do të zgjidhet kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK). Sipas tij, gara për drejtimin e kësaj partie pritet të zhvillohet mes Uran Ismailit dhe Enver Hoxhajt. “Besoj që Uran Ismaili do të jetë kryetar i PDK-së. Përplasja do të jetë mes Enver Hoxhajt dhe…
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Analisti Baton Haxhiu ka deklaruar se beson që Uran Ismaili do të zgjidhet kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK).
“Besoj që Uran Ismaili do të jetë kryetar i PDK-së. Përplasja do të jetë mes Enver Hoxhajt dhe Uran Ismailit”, ka deklaruar Haxhiu në “Pressing”.
Deklaratat e Haxhiut vijnë në kohën kur vëmendja është përqendruar te zhvillimet e brendshme dhe e ardhmja e lidershipit të PDK-së.