Baton Haxhiu: Besoj se Uran Ismaili do të zgjidhet kryetar i PDK-së, gara do të jetë mes tij dhe Enver Hoxhajt

Analisti Baton Haxhiu ka deklaruar se beson që Uran Ismaili do të zgjidhet kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK). Sipas tij, gara për drejtimin e kësaj partie pritet të zhvillohet mes Uran Ismailit dhe Enver Hoxhajt. “Besoj që Uran Ismaili do të jetë kryetar i PDK-së. Përplasja do të jetë mes Enver Hoxhajt dhe…

Lajme

21/10/2026 22:20

Analisti Baton Haxhiu ka deklaruar se beson që Uran Ismaili do të zgjidhet kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK).

Sipas tij, gara për drejtimin e kësaj partie pritet të zhvillohet mes Uran Ismailit dhe Enver Hoxhajt.

“Besoj që Uran Ismaili do të jetë kryetar i PDK-së. Përplasja do të jetë mes Enver Hoxhajt dhe Uran Ismailit”, ka deklaruar Haxhiu në “Pressing”.

Deklaratat e Haxhiut vijnë në kohën kur vëmendja është përqendruar te zhvillimet e brendshme dhe e ardhmja e lidershipit të PDK-së.

Artikuj të ngjashëm

October 21, 2026

Nata e nëntë e protestës në Tiranë mbyllet pa dhunë, ...

October 21, 2026

Nga përpjekjet për bashkim te negociatat me Kurtin, periudha e Hamzës...

October 21, 2026

Cakolli sqaron procedurat për Ligjin për Specialen: Afati për dekretim ose...

October 21, 2026

Putin pranon rifillimin e negociatave trepalëshe për Ukrainën

October 21, 2026

Rusia liron 74-vjeçarin amerikan të burgosur për luftimet në Ukrainë, Trump:...

October 21, 2026

Protesta në 50 qytete në të gjithë Greqinë: Mijëra nxënës, studentë...

Lajme të fundit

Nata e nëntë e protestës në Tiranë mbyllet...

Nga përpjekjet për bashkim te negociatat me Kurtin,...

Cakolli sqaron procedurat për Ligjin për Specialen: Afati...

Drejtori i Onkologjisë mohon se pacientja mbeti katër...