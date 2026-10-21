Nata e nëntë e protestës në Tiranë mbyllet pa dhunë, “pak incidente te Kryeministria”

Rikthehet paqja në rrugët e Tiranës. Në ditën e nëntë, protesta ndali vrullin. Ndryshe nga tetë ditët e mëparshme, në bulevardin “Dëshmorët e Kombit” mbizotëroi qetësia. Në bulevardin kryesor të Tiranës u dëgjua herë pas here vetëm zhurma e disa molotovëve dhe shashkave. Numrat e paktë në shesh dhe mungesa e tensioneve bëri që edhe…

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21/10/2026 23:07

Rikthehet paqja në rrugët e Tiranës. Në ditën e nëntë, protesta ndali vrullin.

Ndryshe nga tetë ditët e mëparshme, në bulevardin “Dëshmorët e Kombit” mbizotëroi qetësia.

Në bulevardin kryesor të Tiranës u dëgjua herë pas here vetëm zhurma e disa molotovëve dhe shashkave.

Numrat e paktë në shesh dhe mungesa e tensioneve bëri që edhe policia të zbriste në shesh e “paarmatosur” me gaz e sprej lotsjellës.

Në bulevard u nxor vetëm një autobot uji, i cili u përdor vetëm në një moment, transmeton topchannel.

Protestuesit ruajtën qetësinë, por kryeministrit Rama i dhanë sërish përgjigje për ftesën për dialog, duke djegur disa karrige poshtë Kryeministrisë.

Por qetësia nuk pritet të vazhdojë. Të enjten e seancës plenare, protestuesit njoftuan nisjen e tubimit që prej orës 9 të mëngjesit. Ata njoftuan se do të rrethojnë Parlamentin.

Edhe të mërkurën, në shesh u bashkuan sërish pedagogët, të cilët njoftuan se do të jenë pranë studentëve, derisa ata të marrin përgjigje për kërkesat e tyre.

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