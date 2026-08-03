Nga nesër ndryshon regjimi i qarkullimit në rrugën “Tirana” në Lakërishtë
Komuna e Prishtinës ka njoftuar se nga data 4 gusht ndryshon regjimi i qarkullimit në rrugën “Tirana”, në lagjen Lakërishtë. Sipas njoftimit, nga rruga “Dritan Hoxha” drejt rrethrrotullimit të Lakërishtës do të jetë një kah i lëvizjes, ndërsa nga rrethrrotullimi i Lakërishtës drejt rrugës “Dritan Hoxha” do të jenë dy shirita të lëvizjes. Komuna e…
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Komuna e Prishtinës ka njoftuar se nga data 4 gusht ndryshon regjimi i qarkullimit në rrugën “Tirana”, në lagjen Lakërishtë.
Sipas njoftimit, nga rruga “Dritan Hoxha” drejt rrethrrotullimit të Lakërishtës do të jetë një kah i lëvizjes, ndërsa nga rrethrrotullimi i Lakërishtës drejt rrugës “Dritan Hoxha” do të jenë dy shirita të lëvizjes.
Komuna e Prishtinës i ka bashkëngjitur njoftimit edhe një video, në të cilën paraqitet organizimi i ri i qarkullimit dhe drejtimet e lëvizjes në këtë segment.
Komuna ka bërë thirrje që qytetarët ta respektojnë sinjalizimin e ri, për një qarkullim sa më të sigurt dhe të rregullt.