Vdes zyrtari i Qendrës Korrektuese të Dubravës, ShKK shpreh ngushëllime
Ka ndërruar jetë zyrtari korrektues i Qendrës Korrektuese të Dubravës, Bekim Sadikaj. Lajmin e ka bërë të ditur Shërbimi Korrektues i Kosovës (ShKK), i cili ka shprehur ngushëllime për familjen, kolegët dhe të afërmit e të ndjerit. Në telegramin e ngushëllimit, Drejtori i Përgjithshëm i ShKK-së, Ismail Dibrani, e ka vlerësuar Sadikajn si një zyrtar…
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Ka ndërruar jetë zyrtari korrektues i Qendrës Korrektuese të Dubravës, Bekim Sadikaj. Lajmin e ka bërë të ditur Shërbimi Korrektues i Kosovës (ShKK), i cili ka shprehur ngushëllime për familjen, kolegët dhe të afërmit e të ndjerit.
Në telegramin e ngushëllimit, Drejtori i Përgjithshëm i ShKK-së, Ismail Dibrani, e ka vlerësuar Sadikajn si një zyrtar të përkushtuar, profesionist dhe me integritet, duke theksuar se ai dha një kontribut të çmuar gjatë shërbimit në institucion.
“Bekim Sadikaj do të kujtohet me respekt për përkushtimin, profesionalizmin dhe përgjegjësinë që tregoi gjatë ushtrimit të detyrës”, thuhet në mesazhin e ngushëllimit.