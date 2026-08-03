Mushkolaj: Nuk është e sigurt se LVV-ja dhe LDK-ja do të arrijnë marrëveshje për zgjedhjen e presidentit
Analisti Imer Mushkolaj ka deklaruar se nuk është aspak e sigurt që Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) dhe Lëvizja Vetëvendosje (LVV) do të arrijnë një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit të vendit. Mushkolaj tha se nuk duhet të konsiderohet si çështje e përfunduar mundësia e një bashkëpunimi mes dy partive për këtë proces, duke theksuar…
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Analisti Imer Mushkolaj ka deklaruar se nuk është aspak e sigurt që Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) dhe Lëvizja Vetëvendosje (LVV) do të arrijnë një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit të vendit.
Mushkolaj tha se nuk duhet të konsiderohet si çështje e përfunduar mundësia e një bashkëpunimi mes dy partive për këtë proces, duke theksuar se ende nuk ka garanci për një marrëveshje të tillë.
“Nuk është absolutisht punë e kryer, nuk është absolutisht e sigurt që LDK-ja dhe LVV-ja mund të arrijnë një koalicion, jo për qeverinë e Kuvendin, por për presidentin. Pse duhet LVV-ja ta marrë LDK-në në koalicion për qeveri, nëse e ka të sigurt se bashkë me LDK-në do të mund ta zgjedhë presidentin?”, u shpreh Mushkolaj./dukagjini