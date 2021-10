Neville: Man City do të ‘shëtiste’ në Premier Ligë nëse do të kishin Harry Kane

Legjenda e Manchester United, Gary Neville thotë se nuk do të kishte garë për titullin e Premier Ligës këtë sezon, nëse Manchester City do të arrinte të merrte Harry Kane nga Tottenham gjatë verës.

City u kthye dy herë në disavantazh për të fituar një barazim 2-2 me Liverpoolin në një përballje me intensitet tejet të lartë në Anfield të dielën.

Pep Guardiola pa një ofertë 100 milion për sulmuesin anglez Kane të refuzuar, dhe ndërsa City ishte i hapur për të përfshirë lojtarë përveç ofertës së parave të gatshme, Tottenham refuzoi të tërhiqej dhe Kane përfundimisht shpalli fundin e sagës më 25 gusht duke u zotuar te Spurs për një tjetër sezon.

Gara për titull do të jetë më e afërta në shumë vite pasi sezoni hyn në pushimin ndërkombëtar të tetorit me katër të parët të ndarë me vetëm dy pikë, por Neville, duke folur në podcast-in e tij të fundit, beson se do të kishte qenë një përfundim i pashmangshëm nëse City kishte nënshkruar me një golashënues të njohur natyral në formën e Kane.

“Ende nuk mendoj se kjo është e njëjta skuadër e Liverpoolit sikur ajo dy vjet më parë, e cila ishte edhe në fushë edhe jashtë zotërimit. Diçka ka shkuar pak dhe nuk ka dyshim se ata kanë punuar vërtet shumë gjatë katër apo pesë viteve të fundit. Ata duken se kanë nevojë për një rifreskim për t’u rikthyer në atë nivel – niveli në të cilin ata janë tani mund të mos jetë ende i mjaftueshëm për t’i fituar titullin këtë sezon.

“Ata e lejuan Cityn të fitonte shumë besim në pjesën e parë dhe ata janë shkëlqyes në top edhe kur nuk janë në formën e tyre më të mirë.

“Një Kevin De Bruyne që fluturonte absolutisht do të kishte ndëshkuar Liverpoolin para pjesës së parë dhe Jurgen Klopp do të jetë i lumtur që ekipi i tij mori një pikë, por Liverpooli ishte në pozitën e plotë për të qëndruar me këtë skuadër të qytetit.

Kur City barazoi për herë të dytë, Pep e dinte se ishte një moment i madh. Ishte një nga festimet më të egra që kemi parë prej tij.

“Chelsea gjithashtu mund të fitojë ligën, por kjo skuadër e qytetit është e veçantë. Ka vetëm një gjë që qëndron në rrugën e tyre. Të gjithë në ligë e dinë dhe të gjithë në Manchester City e dinë atë.

“Çdo ekspert e di dhe të gjithë në vend e dinë: a e kanë fituar atë përparim të pamëshirshëm në fazën sulmuese? Ekziston vetëm një model që ata nuk shënojnë. E di që ata shënuan dy sot, por me të vërtetë në pjesën e parë ata duhej të ishin larg syve.

“A do t’i kushtojë kjo në fund të sezonit? A do të dështojnë sepse thjesht nuk e kanë atë sulmues, i cili do të marrë ato 25-30 gola për ta? Ne e dimë që ata të gjithë mund të kontribuojnë, por atyre u mungon kjo pikë përpara”, përfundoi Neville. /Lajmi.net