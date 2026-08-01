“Katy Perry na çoi në Hënë”, Dua Lipa shkruan për natën e parë të Sunny Hill
Ylli shqiptar i muzikës, Dua Lipa, ka reaguar pas natës së parë të festivalit “Sunny Hill”, të cilin ajo e ka themeluar. Lipa ka vlerësuar performancat e artistëve Katy Perry dhe DJ-it Seth Troxler, duke ndarë me ndjekësit emocionet nga atmosfera e festivalit. “DITA E PARË ⭐️ Festivali Sunny Hill!!!!!! Katy Perry na çoi në hënë dhe…
ShowBiz
Ylli shqiptar i muzikës, Dua Lipa, ka reaguar pas natës së parë të festivalit “Sunny Hill”, të cilin ajo e ka themeluar.
Lipa ka vlerësuar performancat e artistëve Katy Perry dhe DJ-it Seth Troxler, duke ndarë me ndjekësit emocionet nga atmosfera e festivalit.
“DITA E PARË ⭐️ Festivali Sunny Hill!!!!!! Katy Perry na çoi në hënë dhe Seth Troxler na mbajti atje 🧑🚀🚀. Shihemi sonte për raundin e dytë!!! ⭐️”, ka shkruar Dua Lipa.