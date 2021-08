Nedved: Kemi vendosur me Ronaldon, 100 për qind do qëndrojë

Portugezi është në bankinë në takimin e parë ndaj Udinese, derisa raportohet se ka kërkuar vetë të jetë në stol sepse do largimin, transmeton lajmi.net.

Por, Nedved vazhdon të jetë i mendimit se Ronaldo nuk do largohet.

“Kemi vendosur bashkë me Ronaldon. Është normale. Ronaldo 100 për qind do qëndrojë”, tha ai për DAZN.

Juventus vice president Pavel Nedved about CR7 out of the starting XI: “We’ve decided together with Ronaldo. It’s normal. Ronaldo will 100% STAY”, he told DAZN. 🇵🇹⚪️ #Ronaldo

Juventus are still convinced Cristiano will stay – as they’ve received NO official bids for him. pic.twitter.com/Fzo7aDImDh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2021