Policia e Kosovës mohon pretendimet për aktivitete të paligjshme në “Vilën e Radojçiqit” në Mitrovicë të Veriut

01/05/2026 21:24

Policia e Kosovës ka reaguar ndaj raportimeve dhe pretendimeve për zhvillime të paligjshme në të ashtuquajturën “Vila e Radojçiqit” në Mitrovicë të Veriut, duke i cilësuar ato si të pavërteta.

Në një sqarim zyrtar, Policia ka bërë të ditur se objekti është nën mbikëqyrje të vazhdueshme 24-orëshe nga njësitë policore dhe sistemet e kamerave, ndërsa çdo hyrje-dalje kontrollohet rreptësisht dhe lejohet vetëm për personat e autorizuar, raporton lajmi.net

Sipas njoftimit, që nga momenti kur objekti është marrë nën kontroll për arsye sigurie, nuk është evidentuar asnjë aktivitet i kundërligjshëm, duke kundërshtuar kështu pretendimet e publikuara në media.

Policia ka theksuar se do të vazhdojë të sigurojë objektin dhe të mbajë të informuar opinionin publik, me qëllim parandalimin e dezinformatave dhe mbrojtjen e integritetit të zyrtarëve që kujdesen për rendin dhe sigurinë./Lajmi.net/

