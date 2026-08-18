Në Maqedoni të Veriut regjistrohet viktima e katërt nga ethet e Nilit Perëndimor

Një tjetër pacient ka humbur jetën si pasojë e etheve të Nilit Perëndimor në Maqedoni të Veriut. Këtë e bëri të ditur, drejtori i Klinikës për Sëmundje Infektive, Fadil Cana. Pacienti kishte qëndruar për 27 ditë nën trajtim në këtë klinikë. Sipas Canës, bëhej fjalë për një 76-vjeçar, i cili ishte sjellë në gjendje jashtëzakonisht…

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18/08/2026 15:13

Një tjetër pacient ka humbur jetën si pasojë e etheve të Nilit Perëndimor në Maqedoni të Veriut.

Këtë e bëri të ditur, drejtori i Klinikës për Sëmundje Infektive, Fadil Cana.

Pacienti kishte qëndruar për 27 ditë nën trajtim në këtë klinikë.

Sipas Canës, bëhej fjalë për një 76-vjeçar, i cili ishte sjellë në gjendje jashtëzakonisht të rëndë dhe me formën neuroinvazive të sëmundjes. Tek ai ishte konfirmuar virusi i Nilit Perëndimor, ndërsa vuante edhe nga sëmundje të tjera.

Ky është rasti i katërt me përfundim fatal nga ethet e Nilit Perëndimor i regjistruar në vend. Ndërkohë, 15 pacientë janë shëruar dhe kanë dalë nga Klinika për Sëmundje Infektive.
Deri tani, prania e virusit është vërtetuar te 36 pacientë, ndërsa gjatë ditëve në vijim priten rezultate të reja.

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