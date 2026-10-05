“Leotrimi, nipi i Hashim Thaçit ka 5 qepje në kokë pas rrahjes brutale nga Policia gjatë protestës” Deputetja Deliu jep detaje nga QKUK-ja

Deputetja e PDK-së, Blerta Deliu-Kodra, ka reaguar pas vizitës në QKUK, ku së bashku me Vlora Çitakun tha se kanë vizituar Leotrim Thaçin, nipin e ish-presidentit Hashim Thaçi. Deliu-Kodra pretendon se Leotrimi ka marrë pesë qepje në kokë pas, siç e ka cilësuar ajo, “rrahjes brutale” nga pjesëtarë të Policisë së Kosovës. Ajo ka kërkuar…

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06/10/2026 00:17

Deputetja e PDK-së, Blerta Deliu-Kodra, ka reaguar pas vizitës në QKUK, ku së bashku me Vlora Çitakun tha se kanë vizituar Leotrim Thaçin, nipin e ish-presidentit Hashim Thaçi.

Deliu-Kodra pretendon se Leotrimi ka marrë pesë qepje në kokë pas, siç e ka cilësuar ajo, “rrahjes brutale” nga pjesëtarë të Policisë së Kosovës.

Ajo ka kërkuar hetim të menjëhershëm dhe përgjegjësi për rastin.

“Me e rrahë brutalisht një të ri që nuk reziston është e papranueshme dhe e turpshme. As uniforma, as urdhri, as pushteti nuk e arsyetojnë!”, ka shkruar Deliu-Kodra në Facebook.

Deputetja ka thënë se kërkon përgjegjësi edhe për dhunën e pretenduar ndaj protestuesve të tjerë.

“Sonte e pamë me sytë tanë. Nuk kemi me e heshtë!”, ka përfunduar ajo. /Lajmi.net/

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