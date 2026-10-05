Ramadani kërkon hetim për veprimet e Policisë: Sjellja ishte joproporcionale, nuk harrohen gabimet

Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani ka kërkuar nisjen e hetimeve për sjelljet policore në protestën e qytetarëve ku kërkohej miratimi i ndryshimeve të Ligjit për Gjykatën Speciale. Ai ka thënë se sjellja e Policisë ka joproporcionale, derisa ka thënë se Inspektorati Policor i Kosovës duhet të hetojë veprimet e zyrtarëve policorë. Ramadani ka shpërndarë edhe…

Lajme

05/10/2026 23:58

Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani ka kërkuar nisjen e hetimeve për sjelljet policore në protestën e qytetarëve ku kërkohej miratimi i ndryshimeve të Ligjit për Gjykatën Speciale.

Ai ka thënë se sjellja e Policisë ka joproporcionale, derisa ka thënë se Inspektorati Policor i Kosovës duhet të hetojë veprimet e zyrtarëve policorë.

Ramadani ka shpërndarë edhe fotografi të llojit të gazit lotsjellës që është përdorur nga policia.

“Duhet ta shohin me detaje Planin Operativ (nëse ka qenë i përgatitur mirë), pajisjet dhe nivelin e forcës së përdorur. Si anëtar i Komisionit për Çështje të Sigurisë e Mbrojtjes (nëse do të funksionojë ky Parlament), do të kërkojë raportimin urgjent të Drejtorit të Policisë për masat e ndërmarra sot nga pasditja. Njëjtë edhe Kryeshefin e Inspektoratit Policor për aktivizimin dhe hetimet e tyre. Nëse s’ka tash Parlament, pas zgjedhjeve gjithsesi askush të mos mendojë se i ikën përgjegjësisë! Nuk harrohen gabimet! Nuk mund të falen ato!”, ka shkruar ai.

Burim Ramadani kërkon hetim për veprimet e Policisë: “Sjellja ishte joproporcionale, nuk harrohen gabimet”

Artikuj të ngjashëm

October 5, 2026

Shukri Buja kritikon opozitën: Turp për deputetët, historia nuk matet me...

October 5, 2026

Parashikimi i motit për të martën

October 5, 2026

Haziri pas tensioneve: Protesta vazhdon, kërkesa për Ligjin për Specialen ende...

October 4, 2026

“Kosova luajti më mirë se Austria”, Kurti: Futbollistët tanë shkëlqyen!

October 4, 2026

​“Ne jemi të gatshëm”, Zelensky: SHBA kërkon bisedime trepalëshe me Ukrainën...

October 4, 2026

Fadil Fazliu: Jusuf Shalaku-Cufa ishte njeri i urtë, gjakftohtë, trim e...

Lajme të fundit

Shukri Buja kritikon opozitën: Turp për deputetët, historia...

Parashikimi i motit për të martën

Haziri pas tensioneve: Protesta vazhdon, kërkesa për Ligjin...

Kushtrimi dhe Aurora pas dasmës: Faleminderit secilit që...