Ramadani kërkon hetim për veprimet e Policisë: Sjellja ishte joproporcionale, nuk harrohen gabimet
Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani ka kërkuar nisjen e hetimeve për sjelljet policore në protestën e qytetarëve ku kërkohej miratimi i ndryshimeve të Ligjit për Gjykatën Speciale. Ai ka thënë se sjellja e Policisë ka joproporcionale, derisa ka thënë se Inspektorati Policor i Kosovës duhet të hetojë veprimet e zyrtarëve policorë. Ramadani ka shpërndarë edhe…
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Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani ka kërkuar nisjen e hetimeve për sjelljet policore në protestën e qytetarëve ku kërkohej miratimi i ndryshimeve të Ligjit për Gjykatën Speciale.
Ai ka thënë se sjellja e Policisë ka joproporcionale, derisa ka thënë se Inspektorati Policor i Kosovës duhet të hetojë veprimet e zyrtarëve policorë.
Ramadani ka shpërndarë edhe fotografi të llojit të gazit lotsjellës që është përdorur nga policia.
“Duhet ta shohin me detaje Planin Operativ (nëse ka qenë i përgatitur mirë), pajisjet dhe nivelin e forcës së përdorur. Si anëtar i Komisionit për Çështje të Sigurisë e Mbrojtjes (nëse do të funksionojë ky Parlament), do të kërkojë raportimin urgjent të Drejtorit të Policisë për masat e ndërmarra sot nga pasditja. Njëjtë edhe Kryeshefin e Inspektoratit Policor për aktivizimin dhe hetimet e tyre. Nëse s’ka tash Parlament, pas zgjedhjeve gjithsesi askush të mos mendojë se i ikën përgjegjësisë! Nuk harrohen gabimet! Nuk mund të falen ato!”, ka shkruar ai.
Burim Ramadani kërkon hetim për veprimet e Policisë: “Sjellja ishte joproporcionale, nuk harrohen gabimet”