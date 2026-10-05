Agon Maliqi i jep “recetën” Kurtit pas tensioneve: Ka rastin ideal të tregohet shtetar, shërues dhe lider i përmasave të mëdha

Analisti Agon Maliqi ka komentuar situatën e krijuar në Prishtinë pas protestës dhe tensioneve të së hënës, duke i bërë thirrje kryeministrit Albin Kurti që të ndërmarrë hapa për shtensionimin e situatës politike. Maliqi ka thënë se Kurti ka mundësi të tregojë, sipas tij, lidership në një situatë të tillë, duke propozuar që të kërkojë…

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06/10/2026 00:03

Analisti Agon Maliqi ka komentuar situatën e krijuar në Prishtinë pas protestës dhe tensioneve të së hënës, duke i bërë thirrje kryeministrit Albin Kurti që të ndërmarrë hapa për shtensionimin e situatës politike.

Maliqi ka thënë se Kurti ka mundësi të tregojë, sipas tij, lidership në një situatë të tillë, duke propozuar që të kërkojë bashkëpunim me partitë politike për çështjen e Presidentit dhe Ligjin për Dhomat e Specializuara.

“Në këtë situatë Albin Kurti e ka rastin ideal me u tregu shtetar, shërues dhe lider i përmasave të mëdha. I takon atij që është në pozitën e të fortit që në momentet e thyerjeve të mëdha të sillet si më i rrituri”, ka shkruar Maliqi.

Ai ka propozuar që Kurti t’i ofrojë LDK-së mbështetje për cilindo kandidat për President që do të propozohej nga kjo parti.

“Nuk i kushton asgjë, për shembull, që nesër ta thërrasë LDK-në dhe t’u thotë ‘ua votoj cilindo kandidat që e propozoni për president e për të cilin i jepni të gjitha votat’”, ka deklaruar Maliqi.

Po ashtu, ai ka thënë se Kurti mund t’i ofrojë PDK-së dhe AAK-së mbështetje për miratimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara.

“Nuk i kushton asgjë që t’i thotë PDK-së dhe AAK-së e votojmë ligjin për Specialen, kemi rezerva për zbatimin, por hajde shkojmë bashkë dhe e diskutojmë këtë punë me BE-në me forcën e shtetit prapa”, ka shkruar ai.

Maliqi ka propozuar gjithashtu që Kurti, në një fjalim në Kuvend, të bëjë thirrje për uljen e tensioneve mes protestuesve dhe Policisë.

“Nuk i kushton asgjë që nesër ta mbajë një fjalim në Kuvend ku thotë se ‘është e papranueshme që mes vete të rrahen veterani me veteranin, njëri polic e tjetri protestues’”, ka shkruar ai.

Sipas Maliqit, një qasje e tillë do të mundësonte shtensionimin e situatës dhe forcimin e stabilitetit institucional.

“Një lider i përmasave të mëdha, në këto rrethana prin duke e shtensionuar mllefin, projekton fuqi përmes maturisë, siguron stabilitet institucional dhe i jep fund një agonie dyvjeçare të krizave”, ka përfunduar Maliqi. /Lajmi.net/

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