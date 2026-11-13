Ndihmëssekretari amerikan takon përfaqësuesit e Listës Studentore, u përcjell edhe një porosi për Dialogun Strategjik
Ambasada amerikane në Serbi, ka njoftuar se ndihmëssekretari i Shtetit, Brendan Hanrahan, është takuar me përfaqësuesit e Listës Studentore në Serbi, për t’i përgëzuar për suksesin e tyre në zgjedhje dhe për të diskutuar mundësitë e bashkëpunimit në të ardhmen. Sipas njoftimit të bërë publik thuhet se edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të…
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Ambasada amerikane në Serbi, ka njoftuar se ndihmëssekretari i Shtetit, Brendan Hanrahan, është takuar me përfaqësuesit e Listës Studentore në Serbi, për t’i përgëzuar për suksesin e tyre në zgjedhje dhe për të diskutuar mundësitë e bashkëpunimit në të ardhmen.
Sipas njoftimit të bërë publik thuhet se edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të gatshme të bashkëpunojnë me udhëheqjen e ardhshme të Serbisë për realizimin e prioriteteve të përbashkëta.
Njoftimi i plotë:
Ndihmëssekretari i Shtetit, Brendan Hanrahan, u takua me përfaqësuesit e Lëvizjes Studentore dhe të Listës Studentore në Serbi, për t’i përgëzuar për suksesin e tyre në zgjedhje dhe për të diskutuar mundësitë e bashkëpunimit në të ardhmen.
🇺🇸 🇷🇸 Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të gatshme të bashkëpunojnë me udhëheqjen e ardhshme të Serbisë për realizimin e prioriteteve të përbashkëta. Presim me padurim vazhdimin e Dialogut Strategjik ndërmjet SHBA-së dhe Serbisë, si dhe forcimin e mëtejshëm të partneritetit ndërmjet dy vendeve tona./Lajmi.net/