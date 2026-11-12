Trump kërcënon Meksikën me dyfishim të tarifave nëse nuk i ndalon emigrantët: Nuk do të ketë asnjë lehtësim
Presidenti amerikan, Donald Trump kërcënoi të enjten se do të dyfishojë tarifat ndaj Meksikës nëse kjo e fundit nuk ndalon më shumë se një mijë emigrantë që ecin në veri drejt Shteteve të Bashkuara pas zgjedhjeve të javës së kaluar në SHBA, duke paralajmëruar se ata nuk do të lejohen të hyjnë. “Ja ku jemi…
Bota
Presidenti amerikan, Donald Trump kërcënoi të enjten se do të dyfishojë tarifat ndaj Meksikës nëse kjo e fundit nuk ndalon më shumë se një mijë emigrantë që ecin në veri drejt Shteteve të Bashkuara pas zgjedhjeve të javës së kaluar në SHBA, duke paralajmëruar se ata nuk do të lejohen të hyjnë.
“Ja ku jemi përsëri!” shkroi Trump në rrjetet sociale.
“Ata nuk do të pranohen! MEKSIKA DUHET T’I NDALOJË TANI, dhe nëse nuk e bëjnë këtë, tarifat ndaj Meksikës do të dyfishohen menjëherë. MEKSIKA, GUVERNATORI I TEKSASIT, GUVERNATORI I RI SHUMË LIBERAL I TEKSASIT, PATRULLA JONË E MADHE KUFITARE DHE ICE, JANË KAQ TË INFORMUAR. Nuk do të ketë asnjë lehtësim”, shkroi ai.
Grupi i emigrantëve, rreth 1,500 persona, kryesisht nga Amerika Qendrore, u nisën të martën nga qyteti jugor i Tapachulas pranë kufirit me Guatemalën, duke shpresuar se fitorja e demokratëve në zgjedhjet e mesmandatit në SHBA mund t’u hapte rrugë atyre për të jetuar dhe punuar në Shtetet e Bashkuara.