Ndërtimi i stadiumit të Gjilanit dhe atij kombëtar bëhet lajm edhe në Kroaci

Arritja e marrëveshjes për projektin e ndërtimit të stadiumit të Gjilanit dhe paralajmërimi për ndërtimin e atij kombëtar nga kryeministri Albin Kurti është bërë lajm edhe në Kroaci.

Gazeta e madhe kroat “index.hr” ka raportuar për ndërtimin e dy stadiumeve në Kosovë.

“Kosova po përgatitet për ndërtimin e një stadiumi të ri. Në Gjilan do të ndërtohet një stadium i ri me kapacitet 8 mijë 750 persona dhe stadiumi do të jetë në kategorinë e katërt të UEFA-s. Në Kosovë pretendojnë se buxheti për ndërtimin e stadiumit është i siguruar. Hajrullah Çeku, ministër i Sportit, pohon se projekti është gati” – ka shkruar të martën gazeta kroate, transmeton lajmi.net.

Kosova do t’i organizojë Lojërat Mesdhetare të vitit 2030.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti paralajmëroi ndërtimin e stadiumit kombëtar, i cili duhet të përfundojë për shtatë vjet, në mënyrë që të jetë gati për Lojërat Mesdhetare.

Sipas vlerësimeve të para, ai stadium duhet të kushtojë rreth 250 milionë euro./Lajmi.net/